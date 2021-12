Pallavolo, un torneo di volley S3 dedicato ai più piccoli per lanciare il Bear Wool Volley (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

“Il 18° Bear Wool Volley si giocherà nei giorni 3 4 5 gennaio ma di fatto comincerà il 28 dicembre 2021”. Lo hanno annunciato, un po’ a sorpresa, gli organizzatori Ezio Germanetti e Giusi Cenedese, spiegando che, nell’impossibilità di organizzare, come in passato, una presentazione del Torneo, si è deciso di dare una veste ufficiale all’evento che conclude il progetto “Bear School Volley”, lanciato questa estate dalle società sportive biellesi per il tramite dell’associazione Bear Wool Volley.

“L’evento si terrà il 28 dicembre 2021” ha spiegato la Vicepresidente, Giusi Cenedese; “quel giorno, al PalaPajetta di Biella, giocheranno a pallavolo, con le regole del progetto promozionale FIPAV S3, un centinaio di bambini fra i 6 e i 10 anni: e sarà una grande festa!”. Il progetto, voluto per far conoscere ai più giovani il gioco della pallavolo, ha coinvolto diciotto allenatori di tutte le società biellesi che, da settembre in poi, hanno periodicamente affiancato le insegnanti delle scuole per insegnare ai loro allievi cosa è la pallavolo.

Martedì 28 i bambini che hanno seguito i corsi potranno prendere parte alla giornata a loro dedicata al PalaPajetta, con la struttura che sarà allestita secondo le regole federali. “E’ un modo sicuramente diverso di lanciare il Bear Wool Volley” ha concluso Giusi Cenedese “ma anche un investimento in cui crediamo molto: quei bambini sono il nostro futuro!”