Karate, pioggia di medaglie per l’IPPON 2

Mercoledì 8 dicembre si è svolta, al Palazzetto Le Cupole di Torino, la “1a Gara Regionale di Karate AICS Piemonte” valevole come Campionato Regionale AICS per le specialità kata e kumite alla quale si sono iscritti circa 320 atleti. La competizione, organizzata rigorosamente secondo il rispetto delle normative di sicurezza vigenti, è stata una giornata molto impegnativa e lunga sia per l’elevato numero di partecipanti sia per i ritardi dovuti ai disagi causati dalla prima nevicata di stagione.

Per la Ippon 2, guidati dell’Aspirante Allenatore Thomas Taglioretti, erano presenti 10 atleti, di cui alcuni all’esordio, che hanno ben figurato conquistando 3 medaglie d’oro, 2 d’argento e 4 di bronzo. Classifica categoria ESORDIENTI: ; 1° Tamone Matteo (- 50 kg); 2° Costa Gaia Federico (- 45 kg); 3° Aggerholm Smilla (- 57 kg); 3° Magliola Beatrice (- 57 kg). Classifica categoria CADETTI: 1° Giacobbe Giulio (- 47 kg); 1° Boggiani Nelson (- 70 kg); 2° Nahal Inas (- 47 kg); 3° Mazzei Leonardo (- 52 kg). Categoria JUNIORES 3° Nahhal Tasnim (- 45kg). Categoria SENIORES 5° Cardinale Ludovico (- 67 kg).

Nello stesso giorno il D. T. Feggi ed i ragazzi Botosso Jacopo, De Rosso Giulia, De Rosso Cristina, Cisilino Maia e Mosca Filippo sono partiti per affrontare quattro intense giornate a Jesolo in occasione delle importanti gare Internazionali Youth League e Venice Cup che vedono la partecipazione dei migliori atleti del mondo.