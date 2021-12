Karate, Christian Spilinga nei “Top Ten” della Youth League 2021

Anche la Coppa del Mondo “Youth League” WKF (Word Karate Federation), dopo la sospensione per pandemia, si è regolarmente svolta, con le necessarie misure di sicurezza, nell’imponente PALAINVENT di Jesolo nello scorso weekend. Impressionanti i numeri della manifestazione: 54 Nazioni presenti con 2349 atleti in gara suddivisi nelle 3 classi giovanili: Under 14, Under 16 e Under 18. Dalla Korea al Chile, Stati Uniti, India, Messico, Iran e Venezuela, i Paesi più lontani e poi Ukraina, Francia, Spagna, tra i Paesi più forti, presenti tutti con le rappresentative Nazionali e con i Club.

Anche le singole categorie presentavano numeri impressionanti: alcune con più di 100 competitors. In questo stupendo universo di colori e di lingue, di sorrisi stupiti e occhi curiosi che esprimono in un’unica lingua, come un tratto d’unione, la fresca vivacità e la spontaneità dei giovani di tutto il mondo, si è svolto il più importante torneo internazionale giovanile, suddiviso in 3 giorni di gara: ognuno dedicato a una classe. Venerdi gli Under 18, Sabato gli Under 16 e domenica gli Under 14. Altissimo il livello prestazionale fin dal primo turno delle fasi eliminatorie: presenti diversi Atleti con Titolo Mondiale o Continentale o Nazionale.

Anche alcuni Club piemontesi hanno partecipato all’evento Internazionale e fra questi si è distinto il sodalizio biellese FUNAKOSHI 1976, con 4 atleti in gara e un piazzamento fra i migliori 10 con il più giovane del Team, CHRISTIAN SPILINGA. L’atleta allenato e ottimamente preparato dal Maestro Damiano Rovatti, ha conquistato il 9° posto negli Under 14 pesi leggeri (40 kg), portando a termine con successo e con superiorità tattica tre incontri in una categoria con più di 60 competitors, dominata dagli atleti Ukraini. Da evidenziare che il portacolori Funakoshi 1976 si è piazzando 1° degli italiani! Successo festeggiato dalla squadra composta dagli Under 16: Carlo Gozzi, Stefano Sasso e Davide Nuccio.