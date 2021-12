Biella Motor Team, le A112 si fanno valere

Gara da protagonista per la scuderia Biella Motor Team, sabato 11 dicembre a San Damiano d’Asti dove si è svolta la prima edizione del Rally Il Grappolo storico.

Il sodalizio biellese a fine gara aveva portato tra i primi dieci dell’assoluta il piacentino Alessandro Bottazzi che, come per tutta la stagione, era affiancato dalla parmense Ilaria Magnani. Con la loro Opel Corsa GSi avevano ottenuto un bel settimo posto assoluto in mezzo a vetture ben più potenti ed a trazione integrale su un fondo viscido ma in sede di verifiche tecniche post gara un difetto ai dischi freno posteriori li ha esclusi dalla classifica finale. Alberto Corsi e Stefano Tiraboschi, Autobianchi A112 Abarth, hanno invece chiuso diciannovesimi ed al secondo posto di classe.

Ritiro già sulla seconda prova speciale per la BMW M3 di Ivo Frattini e Luca Ferraris. Nella gara di regolarità sport Massimo Becchia e Brisen Xhakoni con una Lancia Delta 4WD hanno ottenuto un bellissimo secondo posto con appena 17 penalità di ritardo dai vincitori. Al Rally del Brunello in Toscana, sullo sterrato, buona quarta posizione per il navigatore Alessandro Rappoldi al fianco di Ivo Droandi nella gara riservata alle Autobianchi A112 Abarth.