Regione Piemonte, convocato domani il primo tavolo per l’irrigazione e la bonifica

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha convocato per il 17 dicembre il primo tavolo regionale per l’irrigazione e la bonifica, al quale parteciperanno i consorzi di bonifica, gli enti gestori dei comprensori irrigui piemontesi, le organizzazioni professionali agricole, l’Università di Torino – Disafa, il Politecnico, i rappresentanti del mondo cooperativo.

L'Assessore all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa: “Si tratta di un primo importante confronto sui regolamenti relativi ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui riconosciuti dalla Regione Piemonte, soggetti ai quali intendiamo rivolgere la massima attenzione perché strategici nella gestione delle risorse idriche e quindi svolgono un ruolo primario in agricoltura e per la messa in sicurezza del territorio. A questo proposito ricordo che il Piemonte ha presentato diversi progetti tra cui 10 finalizzati all’ammodernamento della rete irrigua per un importo complessivo di 160 milioni di euro, con possibilità di finanziamento sui fondi del Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza”.