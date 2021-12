Provinciali, Barazzotto: "Impedire che l’immobilismo della destra nel Capoluogo si rifletta nell’amministrazione provinciale"

I tre ex sindaci biellesi

In vista delle elezioni provinciali l'ex sindaco Vittorio Barazzotto, coordinatore provinciale di Italia Viva con Paola Rainero, entra nel merito della questione, presentando la coalizione che lo vede a fianco degli altri due ex sindaci del capoluogo, Dino Gentile e Gianluca Susta.

“Biellese al Centro” è la formazione politica che in occasione delle elezioni provinciali di Sabato 18 Dicembre, è scesa in campo per appoggiare la candidatura di Emanuele Ramella Pralungo.

Promossa da Dino Gentile, con l’appoggio di Gianluca Susta e Vittorio Barazzotto, "L’alleanza si propone di fermare l’avanzata delle destre populiste e di proporre un modello nuovo di gestione del territorio", spiega Barazzotto. Tra i candidati, due esponenti di Italia Viva: Luca Forgnone, vicesindaco di Sagliano Micca e Roberto Galtarossa, consigliere comunale di opposizione a Cossato.

"Il nostro partito, determinante a livello nazionale per la formazione del governo Draghi, ha voluto schierarsi anche a livello locale con le forze liberali e riformiste. L’obiettivo unitario è impedire che l’attuale immobilismo della destra nel Capoluogo si rifletta anche nell’amministrazione provinciale. Il Biellese potrà contare, in caso di elezione, sulla professionalità e sull’esperienza amministrativa dei nostri rappresentanti. Un’occasione maturata superando antiche rivalità e diffidenze, condividendo quei valori comuni che sono sia i principi fondamentali della nostra Costituzione sia la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Entrambi rappresentano i fari che ci guidano e illuminano nella nostra azione politica e nel solo interesse del bene collettivo".