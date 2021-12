Ponderano, Romano a Locca candidato consigliere provinciale: “Pensi a fare il sindaco”

Riceviamo e pubblichiamo un Comunicato Stampa del Gruppo consiliare Ponderano Merita in riferimento alla candidatura del sindaco Roberto Locca a consigliere provinciale.

"Se non fosse che ormai siamo abituati all’incomprensibile di questa amministrazione ci sarebbe davvero da piangere. A metà del suo mandato, dopo aver perso per strada ben due suoi assessori, decimato il personale dell’Ente, in diversi casi letteralmente fuggito nell’impossibilità di trovare un ambiente sereno (è notizia fresca fresca che l’ufficio tecnico ha perso nuovamente il suo responsabile, dimessosi dopo aver vinto un concorso presso un altro Ente), consentito la devastazione delle strade ponderanesi abbandonate al loro triste destino (una vera vergogna), smantellato il servizio comunale dell’asilo nido, prodotto una vera perla dell’ingegneria stradale con la chicane fronte scuole, destinato circa 60.000,00 Euro per il futuro rifacimento della facciata del palazzo comunale abbandonando progetti di informatizzazione dei servizi comunali (ovvero il compianto “Comuni-Chiamo”), sistemazione dei tombini (talvolta lasciati pericolosamente scoperti) e dei marciapiedi, creato il caos nei servizi scolastici di sua competenza (senza nemmeno un assessore dedicato), tardato impietosamente nei lavori di riqualificazione e nella progettazione dei servizi para-scolastici, ridotto i servizi comunali a fugaci rapporti alla finestra del municipio con buon pace di riservatezza e decoro, tentato manovre liberticide della libertà delle associazioni (con un bel regolamento della sala delle associazioni palesemente anticostituzionale) umiliate e bistrattate da un “Ufficio Cultura” che meglio sarebbe stato da definire “Ufficio Complicazioni e burocrazia”... e potremmo continuare ancora per un bel po’... ebbene... di fronte a tanto fallimento amministrativo, invece di prendere coscienza un conclamato dissenso popolare e dimettersi ... con una manovra degna del più spregiudicato dei saltimbanchi, maturato il coming out nelle file del centrosinistra, il Sindaco ha deciso di proporre il “suo modello di autoreferenziale efficienza” a tutta la provincia candidandosi per le imminenti elezioni. Ci muove la speranza che una semplice riflessione riesca ad animare i consiglieri comunali, tanto ponderanesi quanto quelli degli altri comuni, da indirizzare il proprio voto a favore di idee e capacità nuove, capaci di dare slancio a un Ente provinciale che deve recuperare identità e credibilità".