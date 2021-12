Ponderano, Locca risponde a Romano: "Tra i vari uffici c'è armonia"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del sindaco di Ponderano Roberto Locca al consigliere di minoranza Marco Romano, riguardo alla sua presentazione come consigliere in Provincia.

"Una delle qualità fondamentali che un personaggio politico amministrativo deve avere è senza alcuna ombra di dubbio la sincerità, il riportare le realtà dei fatti. Questo modo di operare non riportando la realtà delle cose, la mancanza assoluta di sincerità, ha portato alla disaffezione e allontanamento dei cittadini dalla politica, ed in questo la minoranza di Ponderano ne è maestra. Va da sé che continuando quanto sopra esposto trova riscontro nelle affermazioni di Romano relativamente alla condizione delle strade, dimenticando però di evidenziare che i lavori non sono stati commissionati dal comune e che in questa stagione non si possono effettuare ripristini stradali in quanto i cantieri produttori di bitumato sono chiusi, le temperature sono basse non permettendo l’esecuzione dei lavori, dimentica altresì che l’app "comunichiamo", quando era attiva, in un anno ha avuto cinque accessi da parte dei ponderanesi non giustificando il costo di migliaia di euro, è presente sul sito ufficiale del comune un apposito spazio per le segnalazioni di problematiche del tutto gratuito. È altrettanto evidente che Marco Romano non frequenta da tempo il palazzo comunale, altrimenti si sarebbe reso conto dell’armonia che esiste tra i vari uffici, che collaborano serenamente gli uni con gli altri, come evidentemente, ancora accecato dall’ira della sconfitta elettorale, non si rende conto della necessità di manutenzione del palazzo comunale. Per quanto concerne l’asilo nido è argomento più volte dibattuto posso dire che finalmente Ponderano è riuscito ad avere la totalità delle presenze di bambini previsti, con una lunga lista di attesa. Per tutto il resto sono solo illazioni dettate dal rancore, ma d’altronde da certi personaggi non ci può aspettare d’altro".