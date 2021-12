Commercio, Pichetto:"Digitalizzazione, transizione green, semplificazione burocratica sono obiettivi comuni"

La convergenza tra gli obiettivi dell'esecutivo e quelli del settore retail nel sostenere il rilancio del paese sopratutto in questo particolare momento storico rappresenta un binomio vincente e una best practice replicabile anche in altri settori industriali. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico intervenendo alla Presentazione dello Studio Strategico Retail 5.0 curato da The European House - Ambrosetti.

"Per dispiegare a pieno il potenziale di questa partnership serve una Strategia Nazionale che metta a sistema i contributi di tutti gli attori del comparto business e politico-istituzionali", ha precisato Pichetto. " Le priorità individuate nel rapporto Ambrosetti per il rilancio del Sistema Paese coincidono con gli obiettivi del Governo. Più in particolare infatti il Mise proprio grazie ai fondi del PNRR sta lavorando a progetti che hanno l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione, la semplificazione burocratica, la transizione green, la conversione degli impianti industriali in chiave ecosostenibile, diffusione della Banda Larga, del 5G e delle connessioni veloci, puntando ad abbattere il digital divide".

"Dunque", conclude Pichetto, "per assicurare la massima efficacia nel raggiungimento di tali obiettivi, oltre all’impegno delle Istituzioni, è necessario anche il contributo che proviene dalle competenze e dalle professionalità espresse da imprenditori, manager, professionisti e docenti universitari e, più in generale, dalla partnership fra pubblico e privato".