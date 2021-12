Borriana, la lettera di Natale di Fratelli d'Italia

“Gentile famiglia, sono Salvatore Tedesco, capogruppo del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e insieme ai miei colleghi Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco. Come ogni anno ci permettiamo entrare nelle vostre case”.

Questo l'incipit della lettera che Fratelli d'Italia di Borriana ha scritto alla cittadinanza per le festività natalizie e per informare sulle attività svolte come gruppo di opposizione nel 2021.

“Su nostra proposta, - continua la lettera - il 19 luglio scorso è stata intitolata la sala consiliare alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in occasione del 29° anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Era presente anche l’assessore regionale Elena Chiorino, che ha ringraziato il nostro gruppo, per la tenacia dimostrata facendone esempio per tutti i consiglieri”.

Nella lettera segue l'elenco della mozioni ed interrogazioni presentate quest'anno da Fratelli d'Italia.

La mozione, accolta da tutto il consiglio comunale, per il conferimento della cittadinanza onoraria e l’intitolazione di vie o luoghi pubblici e celebrazioni al “Milite Ignoto– Medaglia d’oro al valor militare“ in occasione del centenario della tumulazione presso l’Altare della Patria.

L'interrogazione al sindaco per sapere se si fosse attivato per ricevere il contributo ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (pari per il 2021 a 81300,81 euro), per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. ”Il sindaco, - precisa la minoranza - durante il consiglio comunale del 29 luglio, ha comunicato che il contributo sarebbe stato utilizzato per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici comunali e del cimitero”.

L'interrogazione per aderire al bando europeo per il rafforzamento della capacità amministrativa rivolto ai comuni italiani con meno di 5000 abitanti, finalizzato a promuovere la modernizzazione del sistema amministrativo, con riferimento agli aspetti gestionali di semplificazione dei servizi verso i cittadini e le imprese.

L'interrogazione per conoscere come il sindaco intenda tutelare l’incolumità delle persone e garantire la sicurezza della circolazione viste le auto che sfrecciano come se fossero in autostrada.

L'interrogazione per chiedere come si intenda risolvere il problema dei rifiuti abbandonati a Borriana, specialmente in alcune zone che continuano a essere prese di mira, dove persone incivili abbandonano rifiuti di qualsiasi genere.

La mozione finalizzata a domandare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che sostiene gli interventi di tutela ambientale nei piccoli comuni, finanziamenti a tale scopo (che possono arrivare a 20 mila euro per ogni progetto).

La mozione urgente per chiedere la presentazione di un progetto cantiere alla Regione Piemonte (che paga lo stipendio) per l’assunzione per 12 mesi di un soggetto over 58 rimasto priva di ammortizzatori sociali.

In conclusione, a Fratelli d'Italia preme sottolineare: “che la nostra opposizione, con il vostro contributo di idee e suggerimenti, sarà sempre rivolta a stimolare e dare impulso al consiglio comunale con tutti gli strumenti che la legge ci attribuisce, nel rispetto dei cittadini tutti. Rinnovando il nostro spirito di servizio nei vostri confronti, vi auguriamo di trascorrere un Santo Natale”.