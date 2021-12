Il salone Jean Louis David di Biella applicherà, da venerdì, grandi sconti su tutta la linea GHD

Le sorprese natalizie, all’interno del salone di Jean Louis David, non finiscono: a partire da venerdì 17 sino al 31 dicembre verrà applicato uno sconto del 15% su tutta la linea GHD, comprese le ultime novità.

Una promozione da non perdere, soprattutto per chi conosce la qualità e la professionalità del marchio GHD e la bellezza delle ultime novità sul mercato, a partire da Phon Travel, pratico per poterlo portare ovunque e di altissima qualità, sino alle inimitabili piastre Gold e Platinum, per avere ogni giorno un look differente, ma sempre perfetto.

A completare l’assortimento GHD, sempre scontato, è il set composto da uno spray protettivo per capelli, dalla pochette e dall’elastico in velluto abbinati.

Il salone Jean Louis David si trova a Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).

Per informazioni: Tel. 015 849 3080

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella