Vigliano, hobbisti e podisti per i festeggiamenti di domenica

Domenica natalizia a Vigliano Biellese con l’arrivo del mercatino di Natale in piazza Martiri che con i suoi hobbisti, cioccolata calda, tè e vin brulè intratterrà i visitatori per tutta la giornata.

Diverse sono le attività che faranno da contorno a questo evento. In mattinata, con ritrovo alle 8:30 presso il Karisma Cafè in via F. Comotto 4, si svolgerà la corsa dei Babbi Natale: i partecipanti, divisi in camminatori e corridori, partiranno in due blocchi distinti rispettivamente alle 10 e alle 10:15. L’associazione sportiva Podistica Vigliano, organizzatori dell’evento, offriranno un premio omaggio ai primi 200 iscritti.

Il pomeriggio trascorrerà all’insegna dei giochi per bambini, i quali avranno anche la possibilità di ricevere un regalo da Babbo Natale se consegneranno una letterina. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare Cinzia al 328.1378089 oppure Luca al 347.9447839.