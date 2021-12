Mongrando, un albero e una targa per i 60 anni di Amnesty International

Appuntamento da non perdere a Mongrando. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Filoni, dedicherà un albero e scoprirà una targa per ricordare i 60 anni dalla nascita di Amnesty International e celebrare il suo impegno a difesa dei diritti umani. Impegno di persone comuni di tutto il mondo che da 60 anni continuano ad attivarsi per costruire una realtà migliore di quella ricevuta, per i propri figli e per quelli degli altri. L'evento è in programma per sabato 18 dicembre, alle 10.30, nel prato antistante il centro polivalente.