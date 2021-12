A Borriana la Bessa Christmas Night Trail

Una giornata all’aria aperta in pieno spirito natalizio.

E’ quello che ci sarà a Borriana sabato 18 dicembre a partire dalle 14, quando Babbo Natale riceverà i bambini in Piazza Don Guido Gariazzo per imbucare le letterina nella cassetta di Natale. Bambini che, sempre in compagnia di Babbo Natale, dalle 14:45 potranno partecipare alla Family Run, una passeggiata di 3 Km nei sentieri del parco della Bessa.

Questa è una della “competizioni” della Bessa Christmas Night Trail che comprende anche un trail di 16 km adatto ai più allenati, una camminata ludico motoria di 10km adatta anche agli appassionati di nordic walking Al termine della manifestazione i partecipanti merenda con panettone e bevanda calda e per tutti. Parte del ricavato della giornata sarà devoluto alla Pro Loco di Ponderano per finanziare il progetto “Una goccia per un sorriso” rivolto al reparto pediatrico dell’ospedale di Ponderano.

“”Madre Teresa diceva che “Quello che facciamo è meno di una goccia nell’oceano, ma senza quella goccia, all’oceano mancherebbe qualcosa”. - dichiara il sindaco Francesca Guerriero - Questa giornata sarà l'occasione per scambiarsi gli Auguri e per trascorrere ore liete, un evento a cui tutti possono partecipare per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e del benessere perché ormai è risaputo che un po’ di sano movimento fa bene al corpo e alla mente”.