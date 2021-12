Natale 2021: sarà boom di regali solidali

Il Natale 2021 avrà sicuramente un sapore diverso rispetto agli scorsi anni, perché dopo un 2020 che ha segnato tutti noi, questo inizia ad essere il momento della rinascita e del ritorno ad una pseudo normalità. Certo, le restrizioni esistono ancora e la pandemia non si può considerare completamente superata, ma sembra che almeno potremo passare il Natale insieme ai nostri cari e questo è già un bel passo in avanti rispetto allo scorso anno!

Probabilmente anche per questo motivo, il Natale 2021 sarà all’insegna dell’amore e della condivisione con il prossimo: secondo le ultime statistiche in Italia moltissime persone hanno intenzione di acquistare dei regali solidali, confermando un trend che già aveva preso piede da qualche anno. Ma di cosa stiamo parlando nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Regali solidali: cosa sono e come funzionano

I regali solidali sono proposti dalle organizzazioni umanitarie e possono essere in alcuni casi materiali ed in altri simbolici. Quello che li accomuna è però il loro grandissimo valore, in quanto il ricavato dalla vendita dei regali solidali viene interamente utilizzato dall’organizzazione per finanziare progetti umanitari e fornire aiuti concreti a coloro che ne hanno realmente bisogno. Scegliendo dunque questo genere di doni si compie un gesto davvero nobile, in quanto si fa beneficenza e si contribuisce a sostenere un progetto importante.

Come abbiamo accennato, esistono sostanzialmente due tipologie di regali solidali: quelli prettamente simbolici e quelli materiali. Nel primo caso, si tratta di sostenere in toto una causa in particolare, come ad esempio garantire i beni di prima necessità ad una famiglia o le cure mediche e le vaccinazioni ai bambini. Non si riceve nulla di concreto se non una certificazione della donazione effettuata. Nel secondo caso invece si acquista un vero e proprio oggetto, contribuendo sempre a sostenere l’organizzazione per i suoi progetti.

Come scegliere i regali solidali

Come scegliere i regali solidali? Il primo passo da compiere è quello di trovare l’organizzazione che si preferisce sostenere e per farlo bisogna decidere quale causa si avverte con maggiore urgenza. Tra le più gettonate troviamo Save the Children, da sempre impegnata in progetti che hanno lo scopo di offrire un futuro migliore ai bambini meno fortunati in Italia e nel mondo. Questa organizzazione propone moltissime tipologie di regali solidali, per tutti i gusti e per tutte le tasche ed è sicuramente tra le più affidabili. È possibile scegliere i doni direttamente online, sul sito ufficiale, e inviarli simbolicamente a parenti ed amici attraverso una cartolina digitale. Ogni regalo si trasformerà in un aiuto concreto a tanti bambini e sicuramente farà felice chi lo riceverà!

Perchè acquistare dei regali solidali per Natale

In realtà tutte le occasioni sono ottime per scegliere i regali solidali, ma il Natale è senza dubbio la festività più indicata in assoluto per questo genere di doni. Spesso e volentieri infatti ci si trova ad acquistare degli oggetti del tutto inutili perché non si sa cosa regalare e questo comporta uno spreco di denaro. Purtroppo sia in Italia che nel mondo è pieno di persone molto meno fortunate e compiendo un piccolo gesto come l’acquisto di un regalo solidale è possibile fare una grandissima differenza per loro. Vale dunque la pena scegliere questa opzione, perché cela una valore immenso.