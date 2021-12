Dal Nord Ovest - Schianto tra due auto, due persone estratte dalle lamiere

Incidente a Oleggio poco dopo le 18, due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Due i feriti, una donna e un minorenne, rimasti incastrati sono stati estratti dai Vigili del Fuoco di Arona. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero dal personale della Croce Rossa. Sul posto i Carabinieri di Arona per i rilievi.