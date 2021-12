Masserano, scontro auto-moto: un giovane in ospedale

Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi, 16 dicembre, a Masserano, in direzione di Lessona. Secondo le prime informazioni raccolte, un'auto e una moto si sarebbero scontrate per cause da accertare. Inoltre, sembra che un giovane sia rimasto ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso.