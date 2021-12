Vitale Barberis Canonico, consegnate borse di studio a 4 studenti meritevoli

Mercoledì 15/12/2021 l’azienda Vitale Barberis Canonico S.p.a ha premiato 4 studenti che si sono particolarmente distinti nei risultati scolastici. Il bando di premiazione, nato nel 2003, da cinque anni include nella premiazione, oltre ai figli dei lavoratori, anche tutti gli studenti dell’area biellese e valsesiana che si sono distinti nell’esame di maturità e nel successivo percorso universitario, con alte votazioni di merito e scelta di percorsi formativi (Ingegneria, Matematica, Fisica, ecc.) specificatamente richiesti dal bando aziendale.

Le borse di studio Vitale Barberis Canonico hanno così voluto contemperare la volontà di premiare l’eccellenza e dare la possibilità di proseguire gli studi ai ragazzi meritevoli del territorio che essa ritiene, davvero, componenti della propria grande famiglia. Ospite dell’evento è stato l’Assessore al Commercio e Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo del Comune di Biella, Barbara Greggio, che nel suo discorso ai giovani studenti ha affermato l’importanza della formazione per il territorio. Inoltre ha sottolineato quanto la costruzione di una rete sociale di competenze sia fondamentale per il biellese per poterne crescere l’orgoglio e l’attenzione verso l’ambiente.

L’Ing. Alberto Barberis Canonico ha fortemente motivato i ragazzi a essere cittadini del mondo, a viaggiare non solo fisicamente ma anche mentalmente e a essere sempre più adattabili al cambiamento perché saranno loro stessi per primi a contribuire allo stesso. Il responsabile delle Risorse Umane, dott. Stefano D’Agostin, riassumendo la storia delle Borse giunte ormai alle 19ma edizione, ha ricordato ai ragazzi di non dimenticarsi mai delle proprie origini e tenere ben saldo il legame con le proprie famiglie che sono la linfa vitale del loro percorso umano, scolastico e, nel futuro, professionale.

I premiati per l’anno 2021 sono Adriano Saccoman (diplomato Liceo Scientifico e iscritto al primo anno di Ingegneria Chimica), Alessandro Caucino (laureando in Ingegneria Meccanica), Carlotta Trabbia (laureanda in Ingegneria Aerospaziale), Simone Zanella (laureando in Ingegneria Informatica a Torino).