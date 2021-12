Tempo di iscrizioni, le scuole di Benna si presentano

Le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate tra il 4 e il 28 gennaio 2022 e come ogni anno, in questo periodo le Scuole presentano le proprie strutture ed attività.

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Benna fanno parte dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese di Candelo Sandigliano. Entrambe le scuole, a pochi passi dalla piazza principale del paese, dispongono di spazi interni accoglienti e sicuri, e di ampi spazi esterni con giardino e cortile per svolgere numerose attività all’aperto. Nei mesi estivi, bagni ed alcune aule della Scuola Primaria sono stati ritinteggiati grazie alla disponibilità di un paio di genitori e sono stati rinnovati numerosi arredi interni, nelle vacanze natalizie, altre due aule saranno oggetto di lavori di tinteggiatura. “Inoltre – prosegue il primo cittadino - approfitteremo della sosta di dicembre per la sostituzione della caldaia. Sempre alla Primaria, grazie ad una donazione di diversi computer, abbiamo allestito una rinnovata aula informatica. Alla Scuola dell’Infanzia, invece, la caldaia è stata cambiata prima dell’inizio dell’anno scolastico, assieme ad altri piccoli interventi di sostituzione di alcuni arredi nella sala mensa”.

Lo scorso anno, grazie ai contributi PON per gli enti locali, per entrambi i plessi sono stati acquistate diverse attrezzature, tra cui panche e tavoli da esterno per la Scuola Primaria, che si sono rivelati molto utili e apprezzati sia dagli insegnanti sia dagli alunni, per svolgere lezioni ed attività nell’ampio cortile e nel giardino e nuovi arredi per le aule della Scuola dell’Infanzia. La forte collaborazione tra le Scuole e l’Amministrazione Comunale si traduce in numerose proposte ed attività per i bambini, come il progetto realizzato nella vicina biblioteca all’interno del castello, il progetto di educazione civica e ambientale con esperti esterni e con gli amministratori comunali, il progetto “Bocciando s’impara” con l’Associazione Bocciofila San Secondo Bennese, la Festa dell’Albero, il Pedibus e tanti altri ancora.

In queste settimane, come ogni anno, entrambe le scuole hanno preparato bigliettini d’auguri che prima di Natale verranno distribuiti dagli amministratori agli anziani del paese, mentre i bambini più grandi della Scuola Primaria hanno realizzato numerose ghirlande per addobbare gli angoli del paese. Nell’anno scolastico in corso, alla Scuola Primaria è partito un progetto di educazione motoria, dove oltre alle attività sportive proposte dall’Istituto, grazie all’intesa tra Comune e associazioni del territorio (Bocciofila San Secondo Bennese, Easy Tennis e Sport & Folclore) i bambini svolgono attività sportiva di tennis, bocce e ginnastica libera, all’aperto o nelle strutture sportive a pochi passi dalla sede scolastica.

"Anche quest’anno, nonostante le problematiche legate al Covid, siamo riusciti, come sempre a far partire tutti i servizi sin dal primo giorno di scuola e senza aumentare i costi per le famiglie - spiega il Sindaco Cristina Sitzia - le scuole sono tra le nostre priorità e continueremo sempre a dare il massimo per i bambini che le frequentano".

I servizi parascolastici offerti dal Comune sono il pre scuola dalle 7,30 alle 8,30 e il post scuola dal termine delle lezioni sino alle 17,30 dal lunedì al venerdì per entrambi i plessi. Inoltre, per le classi della primaria con orario normale, il martedì e il venerdì, giorni in cui le lezioni finiscono rispettivamente alle 15 e alle 12,30, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, vengono organizzati dei laboratori gratuiti a copertura del normale orario quotidiano, mentre le altre classi hanno il tempo pieno. A inizio 2022, inoltre arriverà il nuovo scuolabus, con più posti e l’accesso per le persone con disabilità.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune. Giovedì 16 dicembre alle 18.00 on line si terrà la presentazione dell’Istituto Comprensivo e delle Amministrazioni Comunali, mentre sabato 18 dicembre alle 9 quella della Scuola dell’Infanzia e alle 10 quella della Primaria (link, iscrizioni e dettagli sul sito dell’Istituto Comprensivo https://iccandelo-sandigliano.edu.it/