Anche a Biella un grande progetto di dialogo interculturale e interreligioso

Anche Biella rientrerà nel grande progetto interculturale e interreligioso che l'Unione Buddhista Italiana e la Comunità Religiosa Islamica organizzeranno nel 2022 nelle principali città italiane. Il progetto, attualmente in via di elaborazione, avrà come base il dialogo come mezzo per conoscersi meglio nel rispetto delle tradizioni rappresentate sul territorio.

Ne hanno parlato l'Imam Pallavicini presidente del Coreis e il Lama del monastero buddhista di Graglia Santuario nel corso di un recente incontro svoltosi a Torino in occasione della cena per i poveri organizzata nella Mole Antonelliana dall'Ambasciata del Belize presso la Santa Sede in collaborazione con l'Elemosineria apostolica di Papa Francesco e la Caritas diocesana. La cena è stata servita dalle autorità civili e religiose a ottanta persone in condizioni di povertà e disagio sociale.

Nella foto: il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l'arcivescovo monsignor Cesare Nosiglia insieme al Lama Paljin Tulku Rinpoce il quale ha dichiarato: ”Questa iniziativa, che celebra il rito dell'accoglienza e del dono, testimonia la volontà di sentirsi tutti uniti nello spirito di amore che in questi tempi travagliati restituisce all'uomo una dignità basata sulla fratellanza e sulla pace. In questa direzione va sicuramente il progetto di dialogo tra buddhisti e musulmani che l'UBI e il COREIS svilupperanno prossimamente a livello nazionale e che ho chiesto abbia anche a Biella un attivo e partecipe momento di attuazione.”