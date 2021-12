Il presepe e' stato allestito con tronchi e legni per fare la capanna e un po' di paglia per il terreno. Le luci lo completano per le ore buie.

