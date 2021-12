Il pranzo degli auguri di AMSAP Biella

Il tradizionale appuntamento di fine anno con il Pranzo degli Auguri, domenica 12 dicembre alla Tenuta Variselle di Roppolo, è stato anche l’esordio del nuovo Presidente AMSAP, Carlo Tarello. Nel suo intervento ha brevemente illustrato ai numerosi soci presenti, le “linee guida” della sua Presidenza. “Ascolterò tutti e, con tutto il Consiglio, cercheremo di incrementare l'attività del Club, creando e partecipando a eventi "per tutti i gusti"; ai quali ognuno di noi, dopo questi ultimi due anni, certo non vede l’ora di partecipare".

Il primo passo in questa direzione è stata la possibilità, accolta con favore da tutti i soci, di avanzare idee e proposte “nero su bianco”, con un modulo da inserire in un'apposita urna. "Sono proposte che valuteremo e che, se possibile, porteremo avanti insieme ai progetti che già abbiamo. Ne riparleremo presto!". In occasione del Pranzo degli Auguri, come a suo tempo annunciato, sono poi stati premiati i vincitori del “concorso fotografico” a suo tempo abbinato all’evento Tour Alpi Biellesi.

“Un concorso che abbiamo voluto articolato su due temi” hanno ricordato gli organizzatori Lucio Ferrigo di AMSAP e Maurizio Ribaldone di ARACI – Rotary Vallemosso: “il primo dedicato alle vetture partecipanti al raduno inserite in scorci del Biellese, il secondo a particolari delle vetture d’epoca esposte in quell’occasione a Biella, in piazza Vittorio Veneto”. Nella prima categoria a vincere è stato lo scatto di Giuliana Mosca, di Occhieppo Superiore, che ha ritratto una Austin Healey; nella seconda la fotografia di Marilena Previdi, di Biella, che ha immortalato una foglia su di un logo Lancia. Da evidenziare è il fatto che le due fotografe fanno entrambe parte del Fotoclub Biella.

Le immagini vincitrici sono state, come a suo tempo annunciato, poi trasformate in due “quadri iperealisti” dal pittore biellese Giovanni Rosazza, che in quella occasione li ha esposti insieme ad altre sue opere. Momento toccante al termine dell’evento con tutto il Consiglio AMSAP che ha consegnato a Elio e Laura Barbero una loro immagine incorniciata per ringraziarli “per tanti anni di assidua e costante presenza nella vita del Club”.