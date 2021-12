Obbligo vaccinale a scuola: primo giorno di notifiche dei presidi biellesi tra malati e richieste di aspettativa

Da ieri, 15 dicembre, come in diversi altri settori, è scattata l'obbligatorietà del vaccino per il personale scolastico. Da martedì sera i presidi hanno potuto accedere al portale per verificare eventuali casi di irregolarità nel proprio istituto. E da ieri mattina presto, dalle segreterie sono dunque state inviate le notifiche a chi dovrà provvedere perché sprovvisti di Green Pass.

Cosa prevede la normativa? Chi non è vaccinato contro il Covid ha tempo 5 giorni per produrre una prenotazione, l'esenzione o l'aspettativa. Per mettersi in regola avrà tempo altri 20 giorni, quindi non potrà più fare rientro a scuola.

E anche nel "tranquillo" Biellese, non tutto è filato liscio. A quanto sembra non sono mancati anche casi estremi di persone che si sono rifiutate di ricevere la notifica con il coinvolgimento di avvocati.

Al Liceo Sella sono una decina le persone non in regola tra prof e personale Ata. "Vedremo tra 5 giorni cosa accadrà, cosa faranno queste persone e ci adegueremo", commenta semplicemente il preside Gianluca Spagnolo.

"Eravamo pronti al peggio, come a dover controllare tutti i Green Pass al mattino all'ingresso perché temevamo che non funzionasse il sistema per sapere chi non era in regola - spiega Tiziana Tamburelli del Liceo del Cossatese - . Martedì sera invece il sistema ha iniziato a funzionare e abbiamo potuto verificare la situazione di tutto il personale. Sono poco meno di una decina le persone non in regola tra malattia e chi non ha prenotato il vaccino. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Il grande punto interrogativo è rappresentato da chi è in malattia che non appena arriva a scuola è già stato avvisato che sarà convocato per capire come vuole comportarsi".