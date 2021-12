Gaglianico al fianco dei cittadini in difficoltà, ecco il sostegno alle famiglie

Continuano le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Gaglianico, guidata dal sindaco Paolo Maggia, a sostegno delle famiglie che in questo momento stanno vivendo una situazione economica difficile.

E’ stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi grazie ai fondi riconosciuti dal Governo destinati specificatamente al pagamento di canoni di locazione o per le utenze domestiche quali la bolletta dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, a favore dei cittadini residenti in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza Covid-19. Con questo bando, l’amministrazione mira a sostenere quelle persone che versano in difficoltà sul piano lavorativo, possono partecipare quei cittadini che hanno subito una riduzione del reddito personale o familiare a causa dell’emergenza epidemiologica.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e restituita al Comune entro il 31 dicembre 2021 con le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di Gaglianico. Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate alla e-mail info@comune.gaglianico.bi.it