La lettera di un lettore: “Non c'è mai fine al peggio, ma ... si può anche migliorare”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Lettera aperta di un cittadino che non rappresenta un modello per nessuno. Che non ha nulla da insegnare ma che nota atteggiamenti e disagi degni di maglia nera alla città per scarsità di senso civico e rispetto verso il prossimo.

La qualità della vita nei luoghi pubblici non dovrebbe essere nient'altro che una sorta di estensione naturale delle virtuosità adottate tra le nostre mura domestiche. Caotici intrecci di auto, moto, braccia, pacchi, sguardi duri, sciarpe fino al naso. Passi veloci tra colate di vita che si sfiorano e si separano rimanendo asettiche.

La pandemia ha peggiorato la situazione ma l'agonia di Biella era cominciata prima. Forse con la complicità della tecnologia, che, anziché unire divide. Ma era cominciata prima. Ed il freddo nel cuore del biellese ha continuato a penetrare, fino a spegnere ogni entusiasmo. Fino a rendere le strade cittadine piene di vita vuota. Di sguardi presenti ma persi nel disinteresse.

La degenerazione ad un passo. Non c'è mai fine al peggio ... ma ... si può anche migliorare. Forse cominciando dalla gentilezza. Da un sorriso. Dal giovane che cede il passo ad un anziano. Dal temerario che sorregge un claudicante che si avventura in una strada scivolosa per portare a casa il pane quotidiano. Da una telefonata ad una amica timida che guarda fuori dalle finestre, vedendo solo il proprio riflesso. Da una lettera ... scritta a mano ... affrancata e spedita.

Dal rispetto negli spazi comuni. Nessun gendarme può imporre il sorriso. Se la musica non suona nell'animo. Ma anche il gendarme dovrebbe essere meno flessibile. Purtroppo ... non per migliorare gli stati d'animo ma per porre un freno all'insubordinazione. Riportando alla realtà chi vive come un'automa. Sicuramente senza cattiveria, ma con il vizio delle abitudini scorrette. Ormai involontarie.

Sarebbe buona creanza se le forze dell'ordine fossero meno clementi nei confronti di chi attraversa le strade senza utilizzare le strisce. Meno clementi nei confronti di chi imbratta i marciapiedi con i mozziconi di sigaretta. Nei confronti di chi abbandona cartacce in giro per la città. Nei confronti di chi abbandona i tanto antipatici cumuli lasciati dai propri cani che puntualmente ci ritroviamo sotto le scarpe o dipinge murales liquidi nei portoncini di accesso di ogni condominio della città.

Nei confronti di chi compare dal nulla con il monopattino, soprattutto di sera e magari sulle strisce di una rotonda, senza rallentare, senza casco, senza luci, senza giubbino giallo, rischiando di buttare la propria vita e rovinare per sempre quella di chi ha la sfortuna di trovarselo sotto le gomme.(Ed esiste tanto di ordinanza nazionale sul corretto utilizzo del monopattino in luogo pubblico)Nei confronti di chi sfreccia con la propria auto, soprattutto in zone affollate dove servirebbe un dosso ogni trenta metri per riabilitare noi automobilisti a ''guidare'' senza più questa fretta, chissà di fare cosa ...Nessuno si aspetta ridenti e pittoresche inquadrature da film, ma, credo ... spero ... che ognuno di noi possa portare il suo piccolo contributo per far sì che la vita quotidiana sia più vivibile. Tornando a ''vedersi''. E che lo scintillio delle feste possa fluttuare nei nostri occhi”.