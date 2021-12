Il Caminetto di Oropa ospiterà Igles Corelli, lo chef pluristellato di Gambero Rosso

Pierangelo Martinazzo, titolare dello storico ristorante Caminetto di Oropa, avrà il piacere e l’onore di ospitare nella sua cucina lo chef Igles Corelli per una cena a quattro mani questo venerdì, 17 dicembre.

Igles Corelli è un maestro della ristorazione italiana, pluristellato Michelin, ed è un volto noto di Gambero Rosso Channel. La sua cucina "unisce l’intera Italia” è sempre stata caratterizzata dalla ricerca e dall’utilizzo dei migliori prodotti che il nostro paese produce.

Pioniere della cucina circolare, che al meglio descrive la sua filosofia di rispetto degli ingredienti, Igles sostiene che nulla debba essere trascurato o buttato, ma anzi trasformato, grazie all’aiuto della tecnologia in cucina, di cui è sempre stato sostenitore.

Ed è proprio questa filosofia che ha fatto unire i cuori e le cucine di Corelli e Martinazzo, realizzando un menù speciale per la cena di venerdì sera; verranno selezionati alcuni ingredienti del territorio Biellese, con cui gli chef prepareranno i piatti della tradizione in chiave rivisitata. Verranno infatti serviti una reinterpretazione salata del crème caramel, un incontro tra selvaggina e formaggi d’alpeggio, una rilettura del secondo di carne cucinato a bassa temperatura e la rivisitazione di un dessert tradizionale biellese.

La location sarà quella del Caminetto, un ristorante ricco di storia situato accanto al Santuario di Oropa, immerso nella quiete della Conca. Nato agli inizi dell’Ottocento, l’attività del locale rimase divisa per quasi cent’anni tra la tabaccheria – per un periodo anche calzoleria – e la distribuzione di pasti, per soddisfare le necessità del tempo; finché, nel 1910, nacque la “cucina popolare” che permise al Caminetto di affacciarsi per la prima volta al mondo della ristorazione, sviluppando poi la propria tradizione e la propria cucina, sino ai giorni nostri.

Pierangelo, insieme al suo staff, è riuscito a consolidare la sua presenza nell’ambito della ristorazione del Santuario di Oropa. All’interno di un ambiente sereno e confortevole, verrete accolti e serviti con cortesia da uno staff di sala di giovani e preparati camerieri.

Il ristorante Caminetto è ubicato nel primo cortile del Santuario d’Oropa, sotto il porticato di destra.

Per informazioni e prenotazioni: 015 3352634

Sito: www.ristorantecaminettooropa.it