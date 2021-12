Strano e Palmisano, due ori in visita a Biella VIDEO

Storia, cultura, natura sono elementi che, in un territorio come il Biellese, si intrecciano all’interno della cornice montana della Alpi nord occidentali creando un suggestivo paesaggio dove la pace e la serenità fanno da padroni. Dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo, i campioni Massimo Strano e Antonella Palmisano, medaglie d’oro nella marcia 20 km maschile e femminile, hanno scelto le montagne biellesi come meta per un meritato riposo.

Da piazza Duomo al borgo antico del Piazzo, fino al Santuario di Oropa, la passeggiata dei due atleti si trasforma in un’occasione per allenarsi immersi nel verde e circondati dall’aria pulita delle Alpi.