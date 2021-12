Skating Biella: pubblico in delirio alla Rivetti per la campionessa del mondo Giada Luppi

Sabato 11 dicembre presso la palestra dell’impianto sportivo Massimo Rivetti si è svolto il primo spettacolo di Natale dell’asd Skating Biella. Ospite d’onore della serata la campionessa del mondo Giada Luppi.

“Lo spettacolo ha avuto un successo strepitoso e purtroppo, a causa delle normativa Covid la capienza delle tribune era ridotta per cui molte persone che hanno telefonato per partecipare allo spettacolo non hanno trovato più posto” spiega la presidentessa Barbara De Pieri, che continua dicendo “ siamo davvero molto orgogliosi di quanto realizzato in pochi mesi”.

Il tema della serata era l’arte: in un’ atmosfera decisamente suggestiva le atlete agoniste hanno esordito con un breve spettacolo di danza dove rappresentavano il quadro di Henri Matisse “La Danza”, fortemente voluto dalle atlete che da poco tempo hanno iniziato questa pratica sportiva per aumentare l’elasticità e la coordinazione con l’insegnante di Carola Balocco. Siamo poi passati a un quadro più angelico: i Putti dove gli spettatori hanno potuto ammirare Maria Elena Recupero (campionessa italiana UISP 2019 nel suo singolo ) insieme ad un gruppo di principianti che si sono destreggiati benissimo nella pista. Passando dal mondo del primitivismo siamo arrivati alla pittrice messicana Frida Kahlo icona internazionale di donna indipendente , sperimentatrice e rivoluzionaria si sono esibite con abiti dai colori forti sulle note di “La Lloronna” sia con un trio composto dalle veterane dell’asd Skating Biella che da due gruppi spettacolo. Dalla terra messicana l’asd Skating Biella è andata a Parigi nel 1876 dove Lucrezia Recupero con il suo singolo ha interpretato la giovane donna dall’aria triste e malinconica del quadro “L’assenzio” di Degas. Le atlete hanno inoltre portato in pista Picasso, “l’Ultima Cena” e “L’Urlo di Munch per arrivare fino alla pop art americana con Andy Warhol con il celebre quadro che ritrae un’icona di bellezza e femminilità: Marilyn Monroe intrpretata da Annarita Paraggio. L’asd Skating Biella ha concluso lo spettacolo con la street art di Bansky con “Girl With balloon” dove le atlete hanno saputo far arrivare agli spettatori il messaggio sociale dell’artista fortemente in contrasto con le guerre e contro ogni forma di violenza nel mondo.

Durante la serata il pubblico presente ha potuto ammirare la campionessa mondiale 2021 Giada Luppi che si è esibita con il programma short che l’ha portata sul gradino più alto del mondo: una ragazza molto semplice e umile, sempre pronta a dare una parola di conforto nei confronti di chi vede in lei un vero e proprio idolo. “Un mondiale desiderato quanto sofferto a causa degli infortuni, sfociato poi in una splendida avventura che mi ha permesso di vivere giornate stupende in Paraguy dove ho potuto realizzare il mio sogno” spiega Giada con la genuità e la semplicità tipici della sua giovane età. Lei stessa racconta che pattina da 13 anni ed attualmente avendo deciso di seguire il suo allenatore pur essendo bolognese si allena e gareggia per la Toscana. In realtà Giada è una vera propria artista a 360° ,infatti ha trattenuto il pubblico anche con la sua meravigliosa voce: ha già iniziato a registrare i suoi primi inediti e sta già lavorando ad un nuovo album.

Organizzare questo spettacolo è stata una vera e propria corsa a ostacoli spiega la presidentessa, tra DPCM, Green Pass rafforzati però vedere tutta quella gente sugli spalti ci ha ripagato di tutte le fatiche fatte in questi ultimi mesi. Archiviato con successo lo spettacolo di Natale le atlete e gli allenatori si concederanno qualche giorno di pausa durante le vacanze natalizie per riprendere subito ad inizio anno con allenamenti e preparazione dei dischi in vista delle prime gare già calendarizzate per fine febbraio. A gennaio riprenderanno anche i corsi per i principianti che si terranno nella palestra dell’impianto sportivo Massimo Rivetti a Biella viale Macallè 23 per info 333 7704419.