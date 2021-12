Sabato l'Apericena di Natale della Lega Biella: ci sarà anche Molinari

La sezione provinciale della Lega di Biella organizza per sabato, 18 dicembre, alle 17:30, un apericena di Natale aperto a tutti: militanti, tesserati e simpatizzanti.

«Un momento di incontro – spiega il commissario provinciale, Michele Mosca – che sarà occasione per scambiarci gli auguri di Natale, festeggiando tutti insieme la più importante festività cristiana». Ospite della serata sarà l’onorevole Riccardo Molinari, presidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati e segretario della Lega Piemonte. «La presenza dell’onorevole Molinari, all’evento di sabato – spiega Mosca – assume particolare importanza in un momento in cui la Lega sente la responsabilità di essere il partito di maggioranza relativa della coalizione di centrodestra che - nella tradizionale conformazione ed al netto di alchimie politiche - è una coalizione vincente, sia a livello nazionale, sia a livello locale».

L’appuntamento è per sabato alle 17:30 a Palazzo Boglietti a Biella.