Gelateria Angelo di Cossato riapre per la stagione invernale con tante dolci e fresche novità

Questo sabato, 18 dicembre, la storica gelateria Angelo di Cossato riaprirà le sue porte per la stagione invernale, dopo una breve pausa da quella estiva.

Claudia, la titolare, accoglierà i clienti con grandi novità: durante le feste, i pranzi e le cene in famiglia si potranno concludere con dolci natalizi che soddisferanno anche i palati più esigenti. Tra le novità della casa ci sono le praline, i croccanti alle mandorle, noci e nocciole, e molte altre specialità realizzate su misura per le feste, come le torte-gelato di ogni forma e gusto.

Gelateria Angelo, su ordinazione, realizza torte per ogni occasione, anche senza glutine. Inoltre, è sempre attivo il servizio d’asporto.

Gelateria Angelo Take Away si trova a Cossato, in via Martiri della Libertà, 13.

Per informazioni e prenotazioni: 333 698 6679.

Pagina Facebook: www.facebook.com/gelateriaangelotakeaway