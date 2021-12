Ctv, assemblea ordinaria

L’assemblea del Centro Territoriale per il Volontariato è convocata in prima convocazione per il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 23.00 presso la sede di Biella, in via Orfanotrofio 16 a Biella, e in seconda convocazione martedì 21 dicembre 2021

Dalle ore 17:00 possibilità di collegamento per prove tecniche

Alle ore 17:00 chiusura della pre-registrazione dei soci al link https://bit.ly/3rftGO1

Alle ore 18:00 inizio lavori assemblea ordinaria attraverso la piattaforma Zoom.

Per accedere all’assemblea ordinaria sarà necessario effettuare una pre-registrazione al link https://bit.ly/3rftGO1

Ogni associazione socia potrà effettuare UNA SOLA PRE-REGISTRAZIONE.

Il termine ultimo per la pre-registrazione è fissato alle ore 17:00 di martedì 21 dicembre 2021.Oltre tale termine non sarà più possibile pre-registrarsi e accedere all’assemblea.

ORDINE DEL GIORNO1. Deliberazione circa programmazione CTV 20222. Deliberazione in merito all’introduzione della quota sociale.3. Varie ed eventuali.4. Lettura e approvazione del verbale della seduta.

L’intera documentazione viene trasmessa unicamente a mezzo e-mail ed è disponibile previa richiesta presso le segreterie delle sedi di Biella e di Vercelli.

Statuto e Regolamento di Funzionamento dei lavori assembleari vengono trasmessi a mezzo e-mail e sono consultabili sul sito di CTV nell’apposita sezione dedicata ai documenti ufficiali.