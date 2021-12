“Alternative”: on line le proposte sviluppo prodotto di Filo

Da ieri, 14 dicembre, sono disponibili on line sul sito di Filo https://filo.it/trends/57a-edizione/ le proposte sviluppo prodotto realizzate in vista della 57a edizione di Filo.

Elaborate da Gianni Bologna (responsabile creatività e stile di Filo), le proposte sviluppo prodotto della 57a edizione di Filo sono illustrate in un video di grande suggestione, dal titolo “Alternative”.

Qui la macro-tendenza generale viene declinata lungo tre temi tessili: “Questo”, “L’altro”, “Oppure”. Anche per le proposte sviluppo prodotto della 57a edizione Filo prosegue con la pubblicazione esclusivamente on line.

È Paolo Monfermoso, general manager di Filo, a spiegare le ragioni di questa scelta: “Da alcune edizioni abbiamo scelto di pubblicare esclusivamente on line le proposte sviluppo di Filo. È una decisione che deriva da una serie di considerazioni. In primo luogo, la diffusione attraverso questa modalità risponde a una precisa richiesta del mercato e permette una diffusione molto ampia: attraverso il canale digitale possiamo raggiungere un vasto pubblico di professionisti interessati alle nostre proposte, in Italia e all’estero. In secondo luogo, la fruizione in questa modalità delle proposte sviluppo prodotto non si ferma a un “qui e ora”, ma si prolunga nel tempo: espositori, buyer, operatori del settore possono scegliere il momento in cui visionarle, ritornare a vederle in ogni momento per coglierne nuovi aspetti e ispirazioni. Infine, dobbiamo tener conto che negli ultimi due anni molte cose sono cambiate nel nostro settore, ed eventi in presenza e comunicazione digitale sono destinati sempre più a integrarsi e completarsi, offrendo agli operatori nuovi servizi e nuovi vantaggi”.

Conclude Monfermoso: “La nostra scelta è stata ripagata dall’apprezzamento e dal sostegno degli operatori anche in periodi oggettivamente difficili per il tessile. Oggi, in un momento di ripresa, l’invito è dunque a collegarsi al sito web di Filo https://filo.it/trends/57a-edizione/ dal 14 dicembre per trovare nelle proposte sviluppo di Filo ispirazioni e suggestioni che le aziende potranno poi trasformare nei prodotti in mostra alla 57 edizione di Filo”.

Il risultato è un vero e proprio “prontuario tecnico-stilistico” per responsabili prodotto, che possono consultarlo in ogni momento e da qualunque parte del mondo semplicemente accedendo al nostro sito web.

Gianni Bologna spiega così l’ispirazione che sottende le proposte sviluppo prodotto per la 57a edizione di Filo: “Per le proposte sviluppo prodotto di Filo ci soffermiamo sul concetto delle “Alternative”. Lo intendiamo come una fusione di intenti alla ricerca della nuova tradizione, capace comunque di salvaguardare una parte di non-omologazione, un aspetto cruciale per il campo creativo dell’industria tessile, in cui la molteplicità dei modi espressivi è tratto vitale come lo sono gli sforzi creativi che la nostra mente può generare attingendo anche a possibilità non spesso attivate e sfruttate”.

Da ieri, 14 dicembre, dunque, consultate sul sito web di Filo “Alternative”, le proposte sviluppo prodotto elaborate per la 57a edizione di Filo, che si svolgerà il 23 e 24 febbraio 2022 al MiCo di Milano.