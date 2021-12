Un morto e una persona ferita il tragico bilancio dell'incidente tra Ivrea e Romano Canavese

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 8 sulla strada statale 26 "della Valle d'Aosta", in regione Poarello, tra Ivrea e Romano Canavese.

Lo scontro ha visto coinvolte due auto. La vittima, un uomo di 57 anni. La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri di Strambino e Castellamonte. La statale 26 in direzione Ivrea è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso. La circolazione in direzione Ivrea è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.