Dal Nord Ovest - In fiamme il tetto di una casa, ingente mobilitazione di Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Alba, Bra, Fossano, Sommariva Bosco sono al lavoro, a Bra, per domare un incendio che sta interessando il tetto di un'abitazione.

L'allarme è scattato in frazione Pollenzo, all'interno di un'abitazione di via Fossano. Sul posto, per domare il rogo, stanno operando un totale di sei mezzi: tre auto-pompa-serbatoio, due autobotti e l'autoscala, che permette di raggiungere con maggior facilità il tetto dell'abitazione in fiamme.

Non risultato esserci persone coinvolte, nè ferite nè intossicate. L'incendio ha coinvolto due abitazioni: una è già stata dichiarata inagibile, mentre la seconda risulta parzialmente agibile. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Bra. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora sul posto.