Perde il controllo dell'auto e finisce contro un furgone in sosta: donna in ospedale e danni ad un cancello (foto di repertorio)

È stata trasportata in ospedale la donna al volante rimasta coinvolta nell'incidente autonomo, avvenuto ieri pomeriggio, 14 dicembre, a Falcero, nel comune di Valdilana. Per cause ancora da accertare, intorno alle 15, la conducente avrebbe perso il controllo della sua auto e si è scontrata con un furgone in sosta che, per via dell'urto, è finito contro una cancellata.

La signora è stata assistita dal personale del 118 e trasportata in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Valdilana per la raccolta dei rilievi che determineranno la dinamica del sinistro.