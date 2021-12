Anziana caduta in casa e in difficoltà, sirene dei Vigili del Fuoco nel centro di Cossato (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Le sirene dei Vigili del Fuoco sono risuonate nella mattinata di oggi, 15 dicembre, nel centro di Cossato. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che un'anziana sia caduta all'interno del proprio alloggio e non sia più riuscita a rialzarsi.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 9.30. Giunte sul posto, le squadre si sono introdotte dentro l'appartamento e hanno prestato la prima assistenza alla donna. In seguito, è stata affidata alle cure del 118 per il trasporto in ospedale per i dovuti accertamenti. Nel corso dell'intervento, un tratto di via Martiri della Libertà è stato chiuso al traffico mentre gli agenti della Polizia Locale di Cossato hanno regolato la viabilità.