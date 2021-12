Natale 2021 al Divertistudio

Sono aperte le iscrizioni al "DivertiXmas 2021", il Doposcuola di Spazio Ragazzi Divertistudio per le Vacanze di Natale.

Il servizio, rivolto a bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, sarà attivo dalle 8.00 alle 18.00 presso la nostra sede in Piazza G. Falcone 3 a Biella nei seguenti giorni: Venerdì 24, Lunedì 27, Martedì 28, Mercoledì 29, Giovedì 30, Venerdì 31 Dicembre 2021 e Lunedì 3, Martedì 4, Mercoledì 5 e Venerdì 7 Gennaio 2022.

L'iscrizione può essere fatta anche per un singolo giorno, o per giorni non consecutivi, secondo le vostre esigenze.

Il programma è ricco laboratori, musica, magia e divertimento.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro Mercoledì 22 Dicembre. Per l'iscrizione potete compilare il modulo on line al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmO2_fDr29jSRDjBkws2sCeaSsfChhDCO-iwri3Wc6pjxqng/viewform?fbclid=IwAR0MjytxIkRJSZrF5ry53ayHKVVyOv3gMWPGpHj_qSHRr7C5RDMF6CC0PC4

Info al 348.0188.561 - Whatsapp 338.8675.806