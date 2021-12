In attesa della festa di Natale del "Gruppo regalo Biella e dintorni", a custodire i giochi sono i Vigili del Fuoco, FOTO

In attesa della festa di Natale per i bambini organizzata da "Gruppo regalo Biella e dintorni", a custodire i giochi sono i Vigili del Fuoco

Su facebook si chiama "Gruppo regalo Biella dintorni x neonati, bambini, adulti e animali". Conta oltre 4800 iscritti, e a fondarlo è stata Mary Secondulfo, che da anni organizza una festa di Natale per donare un gioco anche ai bambini che diversamente forse non ne avrebbero nemmeno uno. E questa volta a darle una mano a mettere in piedi questo evento reso ancor più complesso dalle normative Covid, sono stati i Vigili del Fuoco di Biella. Nel sottotetto del comando di via Santa Barbara sono infatti stati raccolti tutti i giochi che tante famiglie hanno donato per la festa che si terrà il 23 dicembre nel salone di San Biagio. E alcuni sono stati portati anche questa mattina anche dal sindaco di Biella Claudio Corradino. Ed accogliere Mary e Corradino e Cinzia, un'altra mamma del gruppo, verso le 11 c'era il comandante del Vigili del Fuoco Alessandro Segatori.

"Come sempre devo ringraziare tante persone che mi aiutano - racconta Mary - e questa volta tra loro ci sono i Vigili del Fuoco che mi hanno dato gli spazi dove mettere i giochi da donare il giorno della festa. Uno di loro, Marco, è nel mio gruppo, e si è offerto di chiedere al Comandante se potevano dare loro degli spazi e il Comandante ha accettato. Poi mi hanno aiutato in tanti a scaricare tutto dalla macchina, a portarli nel sottotetto, tra loro Mauro. Valeria mi ha aiutato a pulirli e a disinfettarli. Sono stati davvero un aiuto molto prezioso. E il sindaco per tante volte ci ha aiutato come ha potuto e continua a farlo".

Questa mattina a portate altri giochi c'era anche lui, il primo cittadino di Biella. Claudio Corradino. "Ieri mi hanno portato dei giochi chiedendomi se sapevo di qualcuno che ancora li raccoglieva per Natale e mi è venuta in mente Mary. E oggi glieli ho portati e sono venuto a vedere dove hanno messo tutto e anche io a ringraziare il Comandante dei Vigili del Fuoco".