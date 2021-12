Gae Aulenti, Biella: Brovarone ospite nella redazione del giornale di istituto

Ci ritroviamo di nuovo nei locali dell’Istituto Gae Aulenti, aula 12, quella che ci ospita per il consueto appuntamento con la cultura letteraria, con gli esperti di varie discipline e con un pubblico attento e partecipe, quello degli allievi. Questa volta ci è venuta a trovare una personalità d’eccezione e prestigio: il Giudice Pietro Brovarone, Giudice onorario nel Tribunale di Biella e Direttore dell’ Ufficio di Sorveglianza a Novara.

I ragazzi sono stati subito colpiti dalla sua capacità di coinvolgere l’auditorio, attraverso un’utile disquisizione sui temi di loro più spiccato interesse, con una spiegazione facile ma esauriente, efficace e che è arrivata subito al cuore delle varie problematiche prese in esame. Attraverso la sua figura istituzionale, il Giudice Brovarone ha saputo indirizzare le varie domande che si sono sollevate a fronte di una discussione condotta con metodo dinamico e brillante, su fronti professionali che hanno chiarito le idee a molti studenti, che prima non avevano certezze o pensavano che la legge si muovesse in un modo, per poi scoprire che, in realtà, la situazione era ben più complessa! Gli argomenti hanno spaziato tra gli ambiti più inclini al mondo giovanile: dall’uso di stupefacenti e alcool, alla guida in stato di ebbrezza, alla violenza in genere, come si muovono le forze dell’ordine e come funziona un sistema di giudizio in tribunale, come si valutano gli elementi di prova, i mezzi di correzione dei reati, il controllo delle informazioni, i social e la psicologia giuridica. Il Giudice ha poi concluso il suo discorso ai ragazzi, spiegando anche come avviene un processo.

Giornata davvero importante e fondamentale per le menti dei giovani e per la formazione educativa e culturale che si dovrebbe offrire sempre più spesso, al fine di comprendere come il mondo intorno a noi, funziona e si regola. Gli alunni, coadiuvati dalla professoressa Elena Viotti, appartengono alle classi di tutti gli indirizzi dell’Istituto: Agrario, Ipsia, Geometri e Alberghiero.