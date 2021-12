Casa Sardegna a Biella, i nuraghi verso l’UNESCO

Da Biella, che nel corso del 2019 ha ottenuto il riconoscimento di “Città Creativa UNESCO”, l’appoggio al Comitato “La Sardegna verso l’UNESCO” affinché l’Isola con il suo patrimonio paesaggistico, archeologico, storico, artistico e culturale diventi patrimonio dell’umanità.

Scelte tra oltre 15.000 fotografie, 377 tessere a rappresentare tutti i comuni dell’Isola, compongono i dodici mosaici che illustrano Su Calendariu 2021 edito dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella in collaborazione con la Fondazione di Partecipazione Nurnet - La rete dei Nuraghi La Mediateca della Fondazione Nurnet. Di recente, i siti riportati nel Geoportale sono stati verificati singolarmente, tramite riscontri visivi sulle immagini satellitari e sulle pubblicazioni, all’interno di un progetto finanziato dalla “Fondazione di Sardegna”.

I dati del Geoportale costituiscono di per sé un’ottima base per comporre il corpus dei monumenti nuragici nella loro globalità, strumento indispensabile per acquisire le informazioni necessarie ad impostare il piano progettuale di tutela e di gestione, d’intesa con le istituzioni interessate, e a stilare il catalogo dei monumenti nuragici da presentare per la Nomina nel Patrimonio materiale universale, secondo le indicazioni del Comitato Scientifico e degli interlocutori dell’UNESCO.

Al Geoportale è collegata la Mediateca delle foto pubblicate sulle specifiche pagine facebook o inviate a Nurnet tramite messaggistica (https://www.nurnet.net/mediateca/). In essa sono contenute circa 15.000 foto, la maggior parte delle quali riguardanti i monumenti nuragici.