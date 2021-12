Biella, lo scrittore Ceccon alla Gromo Cridis del Vernato, FOTO

Biella, "Open Days" per le iscrizioni alla primaria "Teresa Gromo Cridis" del Vernato

"Venerdì 3 dicembre 2021, alla scuola primaria Teresa Gromo Cridis è intervenuto, nelle classi quarta e quinta, lo scrittore biellese Carlo Ceccon che, con molta semplicità e grande disponibilità, ha illustrato ai bambini come nasce l’idea di scrivere un libro e quali sono i passi da compiere per realizzare il progetto, dalla stesura del testo alla scelta del titolo, all’immagine di copertina che deve avere un forte impatto visivo e richiamare l’attenzione del lettore.

In particolare, l’autore, il quale ha scritto il libro “Chinin” che parla della storia di un bambino ai tempi della Seconda Guerra Mondiale (adatto alla lettura per ragazzi), e il più recente “L’Arcobaleno”, ha spiegato ai bambini l’importanza ed il piacere della lettura.

È stata una bellissima attività didattica che gli alunni hanno accolto con entusiasmo e apprezzato con gioia, tanto che hanno ascoltato con molta attenzione e così affascinati da aver comunicato alle maestre “… mi è venuta voglia di scrivere un libro!”.

Inoltre i ragazzi hanno letteralmente sommerso Carlo di domande esprimendo le loro curiosità e i loro dubbi circa la realizzazione di un manoscritto. L’intervento dello scrittore in classe è stata un’opportunità in più in quanto la situazione restrittiva degli ultimi anni dovuta alla pandemia aveva ostacolato questo tipo di attività.

È previsto, per la fine dell’anno scolastico, un altro intervento dell’autore poiché i bambini di classe quinta saranno impegnati, nel corso del secondo quadrimestre, durante l’ora di laboratorio dedicata alla lettura espressiva, nella comprensione e nella drammatizzazione del libro “Chinin”.

I bambini e le maestre ringraziano l’autore Carlo Ceccon e la Dirigente Scolastica dott.ssa Monica Pisu per aver concesso l’occasione di vivere questa fantastica esperienza!".