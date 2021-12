Il progetto Digital Pathology su TGR Leonardo

Successo per il progetto Digital Pathology, concretizzato grazie ai contributi da parte di Fondazione Tempia e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha permesso alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell’Asl di Biella di diventare una delle sole due in Italia ad aver interamente digitalizzato la propria casistica istologica, ovvero i vetrini contenenti i campioni di tessuto prelevato dai pazienti e necessari per le diagnosi istologiche.

Il progetto è infatti andato in onda su TGR Leonardo come prima notizia venerdì 10 dicembre.

L’investimento tecnologico, insieme alla professionalità dell’équipe, ha reso il servizio biellese un centro all'avanguardia a livello nazionale. L’unità operativa è infatti l’unica ad aver reso tale casistica disponibile sul web per la consultazione ad accesso protetto, anche da remoto, da parte dei patologi dell’Ospedale e dei colleghi che con loro collaborano. Un’implementazione che, dalla piena operatività iniziata a febbraio 2019, ha consentito alla Struttura di acquisire digitalmente circa 68mila vetrini. Un volume di lavoro in epoca pre Covid superiore ai 10.000 esami istologici e agli 8.500 esami citologici annui (test comprendenti spesso più prestazioni).