Vaccini Covid, nel biellese il sistema sanitario è in piena corsa. Oggi previsti oltre 1.100 appuntamenti

Dal 10 dicembre sono aperte le pre-adesioni vaccinazioni Covid per i bambini che hanno tra i 5 e i 12 anni. Biella, dal punto di vista operativo, si sta organizzando per questa nuova fascia di età, intanto la campagna vaccinale per le altre è in piena corsa.

Da lunedì agli hub già attivi sul territorio si è aggiunto anche quello provinciale del Cantinone. Complessivamente, nel calendario dell'Asl, lunedì 13 sono stati 652 gli appuntamenti (esclusi quindi i possibili accessi diretti), di cui 135 in ospedale, 517 in Biverbanca e 120 Provincia. Ieri, martedì 14, sono stati 713 gli appuntamenti (sempre esclusi quindi i possibili accessi diretti), di cui 117 in ospedale, 478 Biverbanca, 118 Cossato, 117 Provincia. Numeri ancora in crescita oggi, mercoledì 15: nel calendario Asl sono infatti segnati 1.160 appuntamenti, di cui 106 in Ospedale, 514 Biveranca, 146 Cossato, 246 La Vialarda e 148 Provincia.

Per quanto riguarda gli accessi diretti alla prima dose, nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono stati 636. Solo lunedì 13, sono stati 72.