Gaglianico, con Giocattolo Sospeso un regalo di Natale per i bimbi in difficoltà

Anche quest’anno la bellezza del Natale arriva al cuore di grandi e piccini. Per questa ragione il Comune di Gaglianico ha attivato la seconda edizione del progetto Giocattolo Sospeso: un progetto di carattere solidale che ispirandosi all’usanza del “caffè sospeso” invita tutti i cittadini di buon cuore a fare un piccolo gesto per poter regalare un giocatolo ai bambini dei quali famiglie versano in condizioni di difficoltà economiche. Tutti coloro che vogliano sostenere l’iniziativa del Giocattolo Sospeso potranno farlo nei negozi Toys Center e Ciao Bimbo che hanno aderito a questa iniziativa di solidarietà.

«Anche quest’anno abbiamo voluto rivolgere un pensiero» dichiara il sindaco Paolo Maggia «alle famiglie con bambini che stanno vivendo un momento di difficoltà. Faccio i complimenti per quest’azione solidale al mio Assessore Alma Memic per l’idea che come Amministrazione sosteniamo convintamente sicuri che un sorriso di un bambino possa farci stare tutti meglio».