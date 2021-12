Borse di studio agli studenti di Vigliano in memoria del dottor Nicola Rolando FOTO

Anche quest’anno, come da tradizione degli ultimi 8 anni, martedì 7 dicembre sono state consegnate le borse di studio intitolate alla memoria del Dott. Nicola Rolando, lo storico farmacista di Vigliano scomparso nel 2012 e grande sostenitore della promozione della cultura come forma di crescita individuale e sociale.

Ogni anno la Famiglia Rolando dona dell’Istituto comprensivo di Vigliano Biellese, tre borse di studio alle eccellenze che si sono contraddistinte per i risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente. La nona edizione della cerimonia si è svolta nell’aula magna della sede centrale dell’Istituto comprensivo, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, alla presenza delle giovani allieve Luce Bracco, Lucrezia Contro e Viola Gavasso, premiate dalla dottoressa Nicoletta, figlia del dott. Rolando. Presenti all’iniziativa, oltre al Dirigente Mario Massazza e alla DSGA Daniela Aglietti, il vicesindaco del Comune di Vigliano B.se, Valeriano Zucconelli, e le proff.sse Claudia Suardi e Sara Zegna.

Nel suo breve intervento la dott.ssa Rolando ha ricordato l’importanza che lo studio riveste in un presente caratterizzato da situazioni difficili come quella che stiamo ancora vivendo oggi, e quanto la formazione scolastica rappresenti un sicuro investimento per il futuro, in cui le competenze figurano come presupposto fondamentale per la ricerca di soluzioni efficaci per il bene della collettività. La consegna delle borse di studio è stata anche occasione di premiazione di altri quattro alunni: Santambrogio Sara e Matteo Pizzamiglio (ex-alunni dell’IC) per la realizzazione del logo dell’Istituto e Kosova Andrea e Platinetti Davide per il disegno di copertina del diario scolastico del prossimo anno.