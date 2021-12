Biella, Sellalab apre il primo spazio di Open Coworking FOTO

Biella si rinnova e lo fa puntando sullo smart working, sulla flessibilità e le opportunità che il lavoro da remoto apre ad aziende e professionisti. Nello storico Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella 10, apre il primo spazio di Open Coworking della provincia.

Promosso da Sellalab, la piattaforma del Gruppo Sella che dal 2013 punta a creare e promuovere l’innovazione nel mondo delle imprese e delle startup, il nuovo spazio aperto di lavoro si pone l’obiettivo di far entrare in contatto le realtà professionali ed imprenditoriali del territorio, al fine di stimolare il tessuto produttivo tramite la collaborazione e lo scambio di idee.

Composto da oltre 80 postazioni, sviluppate su 350 metri quadri e dotate di tutto il necessario per svolgere al meglio il lavoro a distanza, l’Open Coworking di Sellalab favorisce lo scambio sociale e creativo con un occhio di riguardo all’ambiente, grazie all’impiego di fonti energetiche sostenibili e il venir meno della necessità di spostamenti.

Il progetto, già attivo, è stato presentato durante una conferenza stampa svoltasi mercoledì 15 dicembre nella sede di via Corradino Sella 10, presenti il fondatore e responsabile Sellalab Stefano Azzalin e il responsabile di Sellalab Biella Christian Clarizio: “Vogliamo rendere Biella il punto di ingresso delle innovazioni del Gruppo – afferma Azzalin -, il loro avamposto. Progetti come questo evitano ai professionisti di dover compiere grandi spostamenti e possono restituire al territorio la sua attrattività”.Oltre alle singole postazioni, l’Open Coworking mette a disposizione delle sale riunioni dotate di sistemi di videoconferenza, salotti insonorizzati per incontri informali e phone boot per conversazioni personali. Disponibili anche una cucina attrezzata e gli Amazon lockers.

Le postazioni sono prenotabili in modalità “open” con accesso gratuito per 7 giorni al mese nella fascia oraria 08:30-17:30, mentre chi ha necessità di una postazione fissa può sottoscrivere un contratto mensile e ottenere l’accesso 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con la possibilità di utilizzare armadietti privati, il servizio di consegna pacchi e un parcheggio per i propri clienti.Per registrarsi e prenotare la propria postazione visitare la pagina https://sellalab.com/coworking-biella/