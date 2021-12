A Piatto un maestoso cervo a spasso per le vie del paese

Un maestoso cervo a spasso per le vie di Piatto. Questa mattina alcuni residenti hanno immortalato l'animale impegnato a camminare per il centro. Ad un certo punto, il cervo è disceso lungo la strada che porta alla chiesa e con un paio di salti ha superato i salva pedoni in pietra e la cancellata di un'abitazione privata, facendo perdere le sue tracce. A detta di alcuni abitanti, non è la prima volta che viene avvistato in alcuni punti del paese. E tutte le volte si conferma un vero spettacolo.