Peratello Fdi, solidarietà alla famiglia Loro Piana

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma di Patrick Peratello Fratelli d'ItaIia.

"È notizia di questi giorni, secondo la quale, un funzionario di agenzia delle entrate abbia tentato il colpo cercando il ricatto alla famiglia Loro Piana, chiedendo una somma ingente in cambio del silenzio. Marco Clemente, funzionario di agenzia delle entrate, avrebbe, in lettera anonima, chiesto 300.000 6, da pagare sotto forma di 800 sterline d'oro, da impacchettare in fogli A4 e infilare in tubi nascosti dietro i guardrail della tratta autostradale vigevanese, tra Milano e Abbiategrasso, al fine di evitare che alcune informazioni riservate relative a una vertenza con il fisco (già in via di definizione) finissero ai media. Insomma il ricattatore, giustamente sospeso da agenzia delle entrate, avrebbe studiato il colpo nei minimi dettagli, se non che Maria Luisa Decol, vedova dell'imprenditore morto nel 2013, non si lascia intimidire e denuncia tutto ai carabinieri. I militari si mettono subito al lavoro e in poco tempo arrivano al nome di Marco Clemente, incastrato dall'accesso illegittimo alla banca dati del fisco e da quei due passaggi sul cavalcavia scelto per la consegna del denaro che l'indagato non ha saputo giustificare. Fratelli d'ItaIia Biella si complimenta con i carabinieri per l'ottimo lavoro svolto e si stringe attorno in solidarietà alla famiglia Loro Piana, famiglia che da Iavoroa migliaia di famiglie sparse sul territorio valsesiano e valsesserino. Fratelli d'ItaIia è e sarà sempre a fianco di chi dà lavoro e produce ricchezza, perché l'ItaIia è una repubblica fondata sul lavoro e non sul reddito di cittadinanza".