Da Camburzano il Presepe e l'albero realizzati dai bambini della Scuola Materna Bardi Crida Castellano FOTO

"A Camburzano abbiamo una piccola scuola materna che da tanti anni è nel cuore degli abitanti che mai si tirano indietro quando c'è da aiutare e sostenere questa piccola realtà che deve sempre trovare nuove idee e iniziative per continuare la sua opera educativa. Sono i "nostri" bimbi che ogni anno aiutano il paese a vestirsi per le feste natalizie. Anche quest'anno i bambini hanno "prestato" una statuita e, con i loro insegnanti, hanno scelto come posizionarla. Non sarà una grande storia ma queste piccole tradizioni fanno di Camburzano una comunità speciale ed unita. La tradizione portata avanti nel futuro".