Da Zumaglia il Presepe dell'Amministrazione e i bimbi delle scuole FOTO

L'Amministrazione comunale di Zumaglia, in collaborazione con i bambini delle scuole sia primaria che dell’infanzia, ha creato un Presepe. I bambini con grande entusiasmo hanno partecipato numerosi per decidere la posizione di ciascuna statuina e creare quindi un meraviglioso presepe che tutt’oggi si può osservare davanti al municipio. Le statuine invece sono state realizzate da un anziano del paese che dopo essere andato in pensione si è dedicato alla sua passione. Dopo ore di duro lavoro ha realizzato a mano ciascun personaggio ispirato alla tradizione rendendoli quindi pezzi unici.